​Лапорта обсудил с Райолой возможный переход де Лихта в «Барселону»

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02 Апреля 2021, 22:26,
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В четверг все спортивные СМИ трубили о приезде в Барселону Мино Райолы и отца Эрлинга Холанна. Как сообщает El Chiringuito, президент «Барселоны» Жоан Лапорта обсудил с агентом не только возможный трансфер Холанна, но и возможный трансфер защитника Маттайса де Лихта, который тоже является клиентом Райолы.
В то же время итальянские СМИ сообщают о том, что «Ювентус» не будет выслушивать предложения по де Лихту. В туринском клубе связывают с талантливым голландским защитником долгосрочное будущее.
Напомним, Маттайс де Лихт сменил «Аякс» на «Ювентус» в позапрошлом году.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Ювентус, Мино Райола, Маттайс де Лихт, Трансферы футбола - лето 2021, Жоан Лапорта