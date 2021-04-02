​Лапорта обсудил с Райолой возможный переход де Лихта в «Барселону»

В четверг все спортивные СМИ трубили о приезде в Барселону Мино Райолы и отца Эрлинга Холанна. Как сообщает El Chiringuito, президент «Барселоны» Жоан Лапорта обсудил с агентом не только возможный трансфер Холанна, но и возможный трансфер защитника Маттайса де Лихта, который тоже является клиентом Райолы.

В то же время итальянские СМИ сообщают о том, что «Ювентус» не будет выслушивать предложения по де Лихту. В туринском клубе связывают с талантливым голландским защитником долгосрочное будущее.

Напомним, Маттайс де Лихт сменил «Аякс» на «Ювентус» в позапрошлом году.