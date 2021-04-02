Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Бензема признан лучшим игроком Примеры в марте

02 Апреля 2021, 21:07,

Карим Бензема был признан лучшим футболистом испанской Примеры в марте. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В прошлом месяце Бензема принял участие в трёх матчах «Реала» в испанском чемпионате – против «Атлетико» (1:1), «Эльче» (2:1) и «Сельты» (3:1). На счету французского форварда пять голов и один результативный пас на партнёра. Как видим, Карим поучаствовал во всех без исключения голах своей команды в указанных играх.

На текущий момент «Реал» располагается на третьей строчке в таблице испанского чемпионата. В субботу команда Зинедина Зидана на своём поле сыграет против «Эйбара», располагающегося в зоне вылета.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
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