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​Пике: «Судьи помогают «Реалу» с молодёжного уровня»

02 Апреля 2021, 21:01,

Херард Пике стал героем документального фильма канала Movistar. Один из ведущих футболистов «Барселоны» пересматривал матч на детском уровне против «Реала», в котором он участвовал. Тогда каталонцы вели со счётом 2:0, но мадридцы перевернули игру и победили. Третий гол «сливочные» забили после того, как юный Пике в центре поля пошёл в обводку и потерял мяч.

«Там был фол! Судьи помогают «Реалу» с молодёжного уровня», - сказал Пике со смехом при просмотре того момента.

Напомним, что минувшей зимой Херард Пике говорил о том, что большая часть судей испанского чемпионата поддерживает «Реал».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Херард Пике
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