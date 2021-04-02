​Зидану задали вопрос о Холанне

Наставник «Реала» Зинедин Зидан на пятничной пресс-конференции получил вопрос о норвежском форварде Эрлинге Холанне. В прессе сообщалось, что в четверг представители футболиста «Боруссии» проводили переговоры с «Барселоной» и «Реалом».

«Я устал это повторять. Я думаю только о завтрашней игре. Лучше задайте мне хороший футбольный вопрос, потому что сейчас я не думаю о следующем сезоне. Моя работа заключается в том, чтобы готовить к матчам тех игроков, которые у нас есть», - сказал Зидан журналистам.

В субботу «Реал» проведёт домашний матч испанского чемпионата против «Эйбара».