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​Зидану задали вопрос о Холанне

02 Апреля 2021, 20:43,

Наставник «Реала» Зинедин Зидан на пятничной пресс-конференции получил вопрос о норвежском форварде Эрлинге Холанне. В прессе сообщалось, что в четверг представители футболиста «Боруссии» проводили переговоры с «Барселоной» и «Реалом».  

«Я устал это повторять. Я думаю только о завтрашней игре. Лучше задайте мне хороший футбольный вопрос, потому что сейчас я не думаю о следующем сезоне. Моя работа заключается в том, чтобы готовить к матчам тех игроков, которые у нас есть», - сказал Зидан журналистам.

В субботу «Реал» проведёт домашний матч испанского чемпионата против «Эйбара».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Боруссия Дортмунд, Зинедин Зидан, Эрлинг Холанн
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