Фелиш и Хименес готовятся сыграть против «Севильи»

После международного перерыва мадридский «Атлетико» отправится на выезд к «Севилье», и этот матч может сыграть важную роль в чемпионской гонке в испанской Примере. «Матрасники» растеряли форму в последнее время, к тому же кадровая ситуация оставляет желать лучшего.

Тем не менее, по данным Eldesmarque, травма форварда Жоау Фелиша в составе сборной Португалии оказалась не очень серьезной, и он должен восстановиться к поединку против «Севильи». Центральный защитник Хосе Мария Фелишатренировался в общей группе и может оказаться в стартовом составе. Остается травмированным Янник Феррейра-Карраско, но ближайший матч он все равно пропускает из-за дисквалификации.