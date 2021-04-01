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​Рамос высказался после получения травмы

01 Апреля 2021, 18:50,

Защитник «Реала» Серхио Рамос угодил в лазарет с мышечной травмой. Футболист сделал публикацию на этот счёт в Instagram.

Рамос отметил, что в футболе, как и в остальной жизни, важную роль играет невезение.

«Вчера после игры я тренировался и заметил боль в левой икре. Сегодня обследование подтвердило мышечную травму. Если меня что-то и задевает, так это неспособность помочь команде в этих сложных матчах», - написал Рамос.

В следующих четырёх матчах соперниками «Реала» будут «Эйбар», «Ливерпуль», «Барселона» и снова «Ливерпуль».  По данным испанских СМИ, Рамос пропустит около месяца.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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