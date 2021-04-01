​В «Реале» начинается президентская гонка

В первый день апреля «Реал» после заседания совета директоров официально объявил о старте президентской гонки в клубе.

Дата выборов пока не называется, но СМИ, в частности Goal.com, говорят о том, что новый президент будет избран в летнее межсезонье. Флорентино Перес будет пытаться стать президентом «Реала» в третий раз. По времени на президентском мостике «сливочных» он уступает только Сантьяго Бернабеу.

Новый президент «Реала» будет занимать эту должность на протяжении четырёх лет – до середины 2025 года.

Напомним, что в марте состоялись выборы президента в «Барселоне». Победу одержал Жоан Лапорта.