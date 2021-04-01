​Рамос снова травмировался, матч с «Барселоной» - через девять дней

«Реал» посредством своего официального сайта сообщил о мышечной травме защитника Серхио Рамоса. Сроки отсутствия капитана «сливочных» не называются.

Стоит сказать, что уже через девять дней «Реалу» предстоит провести ключевой домашний поединок испанского чемпионата против «Барселоны». Второе «эль класико» сезона пройдёт в субботу, десятого апреля.

Напомним, что Серхио Рамос только недавно восстановился после повреждения, из-за которого он пропустил почти два месяца.

За десять туров до конца испанского чемпионата «Реал» занимает третье место в турнирной таблице.