​«Барселона» ещё не предложила контракт Месси

Будущее Лионеля Месси остаётся одной из наиболее горячих тем в мире футбола. Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта публично заявлял о желании сохранить звёздного футболиста в своих рядах, однако Месси пока не получал предложения от клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Прежде чем сделать предложение Месси, новые руководители «сине-гранатовых» намерены досконально изучить финансовое положение клуба. При этом Лионеля волнуют не цифры в новом контракте, а сильный спортивный проект, передаёт источник. По его данным, стороны могут сесть за стол переговоров в ближайшие недели.