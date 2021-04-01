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​«Барселона» ещё не предложила контракт Месси

01 Апреля 2021, 14:11,

Будущее Лионеля Месси остаётся одной из наиболее горячих тем в мире футбола. Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта публично заявлял о желании сохранить звёздного футболиста в своих рядах, однако Месси пока не получал предложения от клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Прежде чем сделать предложение Месси, новые руководители «сине-гранатовых» намерены досконально изучить финансовое положение клуба. При этом Лионеля волнуют не цифры в новом контракте, а сильный спортивный проект, передаёт источник. По его данным, стороны могут сесть за стол переговоров в ближайшие недели.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
01 Апреля 2021, 14:56

Неужели барсуки за ум взялись... Что-то не похоже на них...))

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