​«Барселона» ещё не предложила контракт Месси

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01 Апреля 2021, 14:11,
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Будущее Лионеля Месси остаётся одной из наиболее горячих тем в мире футбола. Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта публично заявлял о желании сохранить звёздного футболиста в своих рядах, однако Месси пока не получал предложения от клуба, сообщает Mundo Deportivo.
Прежде чем сделать предложение Месси, новые руководители «сине-гранатовых» намерены досконально изучить финансовое положение клуба. При этом Лионеля волнуют не цифры в новом контракте, а сильный спортивный проект, передаёт источник. По его данным, стороны могут сесть за стол переговоров в ближайшие недели.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Неужели барсуки за ум взялись... Что-то не похоже на них...))