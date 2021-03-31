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​Монреаль остаётся в «Реале Сосьедад» ещё на сезон

31 Марта 2021, 19:32,

«Реал Сосьедад» в последний день марта объявил о продлении контракта с защитником Начо Монреалем. Тридцатипятилетний футболист поставил подпись под трудовым соглашением сроком до конца июня 2022 года.

Монреаль перебрался в «Реал Сосьедад» из лондонского «Арсенала» в конце лета 2019 года за 250 тысяч евро, если верить данным авторитетного портала transfermarkt. В 58 матчах за команду из Сан-Себастьяна защитник забил четыре гола и отдал один результативный пас партнёру.

«Реал Сосьедад» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице испанского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Сосьедад, Начо Монреаль
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