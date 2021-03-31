​Финансовое положение «Барселоны» хуже, чем ожидалось

Новое руководство «Барселоны» во главе с Жоаном Лапортой провело финансовый аудит, чтобы оценить положение клуба. Как сообщает Marca со ссылкой на Esport3, финансовая ситуация оказалась хуже, чем ожидалось. Нынешний сезон каталонцы могут завершить с убытком в размере 350 миллионов евро. При этом боссы «сине-гранатовых» не ожидают прибыли до сезона 2022/2023.

Важно отметить, что в расчёт были заложены новый контракт с Лионелем Месси и подписание нового футболиста топ-уровня в летнее трансферное окно.

На текущий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.