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Мать Торрейры умерла от коронавируса

30 Марта 2021, 18:24,

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, играющий за «Атлетико» на правах аренды, получил разрешение покинуть тренировочный лагерь команды и улетел в Уругвай, чтобы ухаживать за заболевшей коронавирусом матерью. Несмотря на усилия медиков, 53-летняя женщина провела несколько дней в отделении интенсивной терапии и скончалась во вторник, сообщает the Daily Mail.

Сам Торрейра переболел коронавирусом в ноябре пришлого года во время вспышки болезни в сборной Уругвая. В то время COVID-19 был диагностирован у 12 игроков и сотрудников. В текущем сезона Торрейра  провел 22 матча в составе «матрасников».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Атлетико Мадрид, Лукас Торрейра
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