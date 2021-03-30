Мать Торрейры умерла от коронавируса

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, играющий за «Атлетико» на правах аренды, получил разрешение покинуть тренировочный лагерь команды и улетел в Уругвай, чтобы ухаживать за заболевшей коронавирусом матерью. Несмотря на усилия медиков, 53-летняя женщина провела несколько дней в отделении интенсивной терапии и скончалась во вторник, сообщает the Daily Mail.

Сам Торрейра переболел коронавирусом в ноябре пришлого года во время вспышки болезни в сборной Уругвая. В то время COVID-19 был диагностирован у 12 игроков и сотрудников. В текущем сезона Торрейра провел 22 матча в составе «матрасников».