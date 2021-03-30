Названа дата суда по делу Бензема, Кариму могут дать пять лет

Форвард «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже бывшего партнёра по сборной Франции Матьё Вальбуэна. Бензема обвиняют в вымогательстве денег у другого футболиста в составе группы лиц за запись интимного видео с участием Вальбуэна.

Слушания запланированы на 20-22 октября. Бензема могут посадить на пять лет.

Сам Карим уверен, что «это большое недопонимание. Я хотел предупредить Матьё о записи и помочь ему, потому что со мной поступили примерно так же. Мы с ним играли в сборной, и я могу назвать его своим другом».

Шантаж был в 2015 году, и с тех пор Бензема нет в сборной Франции.