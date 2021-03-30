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Названа дата суда по делу Бензема, Кариму могут дать пять лет

30 Марта 2021, 14:39,

Форвард «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже бывшего партнёра по сборной Франции Матьё Вальбуэна. Бензема обвиняют в вымогательстве денег у другого футболиста в составе группы лиц за запись интимного видео с участием Вальбуэна.

Слушания запланированы на 20-22 октября. Бензема могут посадить на пять лет.

Сам Карим уверен, что «это большое недопонимание. Я хотел предупредить Матьё о записи и помочь ему, потому что со мной поступили примерно так же. Мы с ним играли в сборной, и я могу назвать его своим другом».

Шантаж был в 2015 году, и с тех пор Бензема нет в сборной Франции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема, Матье Вальбуэна
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Комментарии (2)
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0
Prince of Wales
30 Марта 2021, 16:57

Какие же бюрократы в ЕС. С 2015 года не могут простое дело решить. Просто клоуны

0
mansur005
30 Марта 2021, 14:49

Каримику бандиту придётся опять взятку давать?

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