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​Мёнье: «Моя вина в травмах Азара? Да, на прошлой неделе я тренировался с «Реалом» и сделал подкат»

28 Марта 2021, 15:58,

Тома Мёнье с иронией отреагировал на вопрос по поводу того, что многие футбольные фанаты считают его виновником частых травм Эдена Азара в «Реале».

Первую травму в «Реале» Азар получил в ноябре 2019 года в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» после стыка с Тома Мёнье.

Рассуждая о редком использовании социальных сетей, Менье получил такой вопрос: «То есть теперь вы не видите сообщений о вашей вине в каждой травме Азара?».

«Да (улыбается). Вот на прошлой неделе я тренировался с «Реалом» и сделал подкат», - иронично ответил бельгиец RTBF.

Эден Азар после перехода из «Челси» в «Реал» то и дело проводит время в лазарете.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар, Тома Менье
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