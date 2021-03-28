​Мёнье: «Моя вина в травмах Азара? Да, на прошлой неделе я тренировался с «Реалом» и сделал подкат»

Тома Мёнье с иронией отреагировал на вопрос по поводу того, что многие футбольные фанаты считают его виновником частых травм Эдена Азара в «Реале».

Первую травму в «Реале» Азар получил в ноябре 2019 года в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» после стыка с Тома Мёнье.

Рассуждая о редком использовании социальных сетей, Менье получил такой вопрос: «То есть теперь вы не видите сообщений о вашей вине в каждой травме Азара?».

«Да (улыбается). Вот на прошлой неделе я тренировался с «Реалом» и сделал подкат», - иронично ответил бельгиец RTBF.

Эден Азар после перехода из «Челси» в «Реал» то и дело проводит время в лазарете.