​Тодибо: «Лучше играть за «Седан», чем сидеть в запасе в «Барселоне»

Двадцатиоднолетний защитник Жан-Клер Тодибо, который принадлежит «Барселоне», но играет за «Ниццу» на правах аренды, высказался по поводу игрового времени.

«Переходить в «Барселону» и не играть – это отстой. Я бы лучше играл за «Седан» [клуб четвёртого дивизиона Франции – прим.], чем сидеть в запасе в «Барселоне». Тем более в «Седане» меньше критики.

Переход в «Барселону» был безумием, но в реальности я сыграл всего пять матчей. Я выиграл Ла Лигу в 2019 году, но я не помог команде, ведь играл, когда чемпионство уже было оформлено. Думаю, я могу добиться большего», - сказал Тодибо RMC Sport.