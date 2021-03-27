Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Фати пройдёт курс инъекций

27 Марта 2021, 23:48,

Ансу Фати, которого продолжает беспокоить проблема с коленом, на этой неделе съездил в Лион на консультацию к доктору. По данным AS, хирург Бертран Котте посоветовал Фати удалить меникс. В таком случае футболист «Барселоны» восстановится гораздо быстрее, однако с годами у него могут возникнуть проблемы с суставом. Карьера Фати только началась, и он оценивает все риски.

Прежде чем решиться на операцию по удалению мениска, Фати намерен исчерпать все альтернативные возможности. AS пишет о том, что молодой футболист пройдёт курс артроцентеза, который в основном состоит из инъекций кортикостероидов.

На фоне инъекций колено Фати будет подвергаться нагрузкам, чтобы оценить реакцию. Примерно через десять дней ситуация будет оценена.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ансу Фати
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола