​Фати пройдёт курс инъекций

Ансу Фати, которого продолжает беспокоить проблема с коленом, на этой неделе съездил в Лион на консультацию к доктору. По данным AS, хирург Бертран Котте посоветовал Фати удалить меникс. В таком случае футболист «Барселоны» восстановится гораздо быстрее, однако с годами у него могут возникнуть проблемы с суставом. Карьера Фати только началась, и он оценивает все риски.

Прежде чем решиться на операцию по удалению мениска, Фати намерен исчерпать все альтернативные возможности. AS пишет о том, что молодой футболист пройдёт курс артроцентеза, который в основном состоит из инъекций кортикостероидов.

На фоне инъекций колено Фати будет подвергаться нагрузкам, чтобы оценить реакцию. Примерно через десять дней ситуация будет оценена.