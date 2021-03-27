​У «Барселоны» будет две домашние формы

В следующем сезоне «Барселона» будет использовать две домашние формы. Об этом стало известно Mundo Deportivo. Одну форму каталонцы будут использовать в чемпионате Испании и Кубке Испании, а другую – в Лиге чемпионов.

Напомним, что в начале весны в сети появились изображения формы «Барселоны» на следующий сезон. Предполагается, что этот комплект будет использоваться для выступлений на внутренней арене.

На текущий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. От лидирующего «Атлетико» команда Рональда Кумана отстаёт на четыре зачётных балла.