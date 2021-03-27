Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​У «Барселоны» будет две домашние формы

27 Марта 2021, 17:24,

В следующем сезоне «Барселона» будет использовать две домашние формы. Об этом стало известно Mundo Deportivo. Одну форму каталонцы будут использовать в чемпионате Испании и Кубке Испании, а другую – в Лиге чемпионов.

Напомним, что в начале весны в сети появились изображения формы «Барселоны» на следующий сезон. Предполагается, что этот комплект будет использоваться для выступлений на внутренней арене.

На текущий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. От лидирующего «Атлетико» команда Рональда Кумана отстаёт на четыре зачётных балла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола