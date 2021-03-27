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Пьянич: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной»

27 Марта 2021, 11:56,

Боснийский хавбек Миралем Пьянич отреагировал на информацию о своем возможном уходе из каталонской «Барселоны».

«Я не планирую покидать «Барсу». Хочу выиграть с этим клубом Лигу чемпионов. Собираюсь попросить главного тренера, чтобы он предоставил мне больше игрового времени. Думаю, я смог бы показать свой настоящий уровень», - приводит слова полузащитника Todomercadoweb.

Пьянин перешел в каталонский гранд из туринского «Ювентуса» прошлым летом. Стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/2024.

В текущем сезоне Примеры 30-летний босниец сыграл 17 матчей, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Миралем Пьянич
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