Пьянич: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной»

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27 Марта 2021, 11:56,
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Боснийский хавбек Миралем Пьянич отреагировал на информацию о своем возможном уходе из каталонской «Барселоны».
«Я не планирую покидать «Барсу». Хочу выиграть с этим клубом Лигу чемпионов. Собираюсь попросить главного тренера, чтобы он предоставил мне больше игрового времени. Думаю, я смог бы показать свой настоящий уровень», - приводит слова полузащитника Todomercadoweb.
Пьянин перешел в каталонский гранд из туринского «Ювентуса» прошлым летом. Стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/2024.
В текущем сезоне Примеры 30-летний босниец сыграл 17 матчей, не отметившись результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Миралем Пьянич