Пьянич: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной»

Боснийский хавбек Миралем Пьянич отреагировал на информацию о своем возможном уходе из каталонской «Барселоны».

«Я не планирую покидать «Барсу». Хочу выиграть с этим клубом Лигу чемпионов. Собираюсь попросить главного тренера, чтобы он предоставил мне больше игрового времени. Думаю, я смог бы показать свой настоящий уровень», - приводит слова полузащитника Todomercadoweb.

Пьянин перешел в каталонский гранд из туринского «Ювентуса» прошлым летом. Стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/2024.

В текущем сезоне Примеры 30-летний босниец сыграл 17 матчей, не отметившись результативными действиями.