​Хаби Алонсо: «Хочу продолжать расти в «Реале Сосьедад»

В пятницу «Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с Хаби Алонсо, тренирующим вторую команду. Ранее слухи связывали испанца с назначением наставником гладбахской «Боруссии», откуда в конце сезона в одноимённый клуб из Дортмунда уходит Марк Розе.

«Я очень доволен тем, как складываются мои дела. Я отлично пообщался с клубом и хочу расти здесь, помогая этому проекту.

Эти два года получились очень плодотворными для меня и для клуба. У нас всё ещё есть более высокие цели, нам есть за что бороться. У нас очень высокие амбиции», - сказал Алонсо клубной пресс-службе.