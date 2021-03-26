​Кабальеро: «Я настрадался от Месси»

Аргентинский вратарь «Челси» Вилли Кабальеро высказался по поводу звёздного форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я настрадался от Месси. Он выходит на поле убивать вратарей и защитников. Под словом «убивать» я подразумеваю его желание забить как можно больше голов.

Месси без разницы, что вы знакомы, или что вы друзья. После игры он всегда готов поприветствовать вас и всё остальное, но на протяжении девяноста минут он будет стараться забить вам как можно больше», - рассказал Кабальеро в интервью 90min.

Отметим, что в своё время Кабальеро провёл пять матчей за сборную Аргентины.