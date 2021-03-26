Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лапорта поддержал Фати

26 Марта 2021, 21:34,

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил поддержку нападающему Ансу Фати, который продолжает восстанавливаться от травмы.

«После нашего разговора Фати стал чувствовать себя более живым. Я его подбодрил, уверен, что Ансу поправится», - цитирует Лапорту As.

Напомним, что Фати получил травму ещё в ноябре, после чего перенёс две операции на колене, восстановление замедлилось. Существует вероятность, что Ансу будет прооперирован и в третий раз. Решение будет принято уже в ближайшее время.

18-летний нападающий сыграл десять матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Жоан Лапорта, Ансу Фати
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола