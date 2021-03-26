Лапорта поддержал Фати

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил поддержку нападающему Ансу Фати, который продолжает восстанавливаться от травмы.

«После нашего разговора Фати стал чувствовать себя более живым. Я его подбодрил, уверен, что Ансу поправится», - цитирует Лапорту As.

Напомним, что Фати получил травму ещё в ноябре, после чего перенёс две операции на колене, восстановление замедлилось. Существует вероятность, что Ансу будет прооперирован и в третий раз. Решение будет принято уже в ближайшее время.

18-летний нападающий сыграл десять матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.