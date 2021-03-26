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Мусса Дембеле вернулся к тренировкам после потери сознания

26 Марта 2021, 15:59,

Форвард мадридского «Атлетико» Мусса Дембеле напугал болельщиков неожиданной потерей сознания на тренировке. Спустя три дня после инцидента футболист вернулся к занятиям с «матрасниками» под присмотром клубных врачей. Дембеле занимается по индивидуальной программе и выполняет легкие упражнения.

AS отмечает, что у Дембеле никогда ранее не было подобных проблем со здоровьем. Потеря сознания случилась из-за резкого падения артериального давления. Напомним, что футболист прибыл в «Атлетико» в зимнее трансферное окно из «Лиона», пропустил некоторое время из-за коронавируса и провел на поле только 87 минут.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Мусса Дембеле
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