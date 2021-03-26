«Барселона» назвала игроков, которых продаст летом

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26 Марта 2021, 08:12,
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Каталонская «Барселона» приняла решение расстаться с рядом футболистов по окончании нынешнего сезона. Об этом рапортует El Chiringuito.
В список игроков, которых выставят на трансфер, включены следующие исполнители: голкипер Нето, защитники Жуниор Фирпо, Самуэль Юмтити, хавбеки Миралем Пьянич, Рикардо Пуч, Карлес Аленья, Филиппе Коутиньо и форвард Антуан Гризманн.
Ранее стало известно, что «сине-гранатовые» согласовали новый контракт с Усманом Дембеле, а также подпишут полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума.
По итогам 28 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо, Жуниор Фирпо
Добротная компания собралась, вполне боеспособные игроки но из-за бездарности руководство и тренеров их не использовали по полной программе....
в принципе полностью согласен , у Гризи еще есть время зацепится , остальных нужно продавать