Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» назвала игроков, которых продаст летом

26 Марта 2021, 08:12,

Каталонская «Барселона» приняла решение расстаться с рядом футболистов по окончании нынешнего сезона. Об этом рапортует El Chiringuito.

В список игроков, которых выставят на трансфер, включены следующие исполнители: голкипер Нето, защитники Жуниор Фирпо, Самуэль Юмтити, хавбеки Миралем Пьянич, Рикардо Пуч, Карлес Аленья, Филиппе Коутиньо и форвард Антуан Гризманн.

Ранее стало известно, что «сине-гранатовые» согласовали новый контракт с Усманом Дембеле, а также подпишут полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума.

По итогам 28 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо, Жуниор Фирпо
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
26 Марта 2021, 10:41

Добротная компания собралась, вполне боеспособные игроки но из-за бездарности руководство и тренеров их не использовали по полной программе....

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ARTUR
26 Марта 2021, 09:50

в принципе полностью согласен , у Гризи еще есть время зацепится , остальных нужно продавать

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