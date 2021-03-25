Видео дня: по «Сантьяго Бернабеу» гуляют пингвины

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25 Марта 2021, 19:42,
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«Реал» в настоящий момент проводит домашние матчи на небольшом стадионе «Альфредо ди Стефано», в то время как на «Сантьяго Бернанбеу» проводятся работы по реконструкции. В четверг в сети появилось удивительное видео, которое впоследствии стало вирусным. На видео видно, как по «Бернабеу» гуляют пингвины.
There are penguins at the Santiago Bernabeu. @JavierCaireta #rmalive pic.twitter.com/MTgDZVTV3N— Madrid Zone (@theMadridZone) March 25, 2021
На текущую минуту ни у кого нет разумного объяснения того, как животные оказались на футбольном стадионе.
За десять туров до финиша испанского чемпионата «Реал» занимает третье место в турнирной таблице. Отставание «сливочных» от лидирующего «Атлетико» составляет шесть очков.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Сантьяго Бернабеу
Эт переодетый Месси расценивает обстакановку.
что за бред? по-моему через прогу вставлено видео пингвинов...