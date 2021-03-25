Видео дня: по «Сантьяго Бернабеу» гуляют пингвины

«Реал» в настоящий момент проводит домашние матчи на небольшом стадионе «Альфредо ди Стефано», в то время как на «Сантьяго Бернанбеу» проводятся работы по реконструкции. В четверг в сети появилось удивительное видео, которое впоследствии стало вирусным. На видео видно, как по «Бернабеу» гуляют пингвины.

На текущую минуту ни у кого нет разумного объяснения того, как животные оказались на футбольном стадионе.

За десять туров до финиша испанского чемпионата «Реал» занимает третье место в турнирной таблице. Отставание «сливочных» от лидирующего «Атлетико» составляет шесть очков.