Видео дня: по «Сантьяго Бернабеу» гуляют пингвины

«Реал» в настоящий момент проводит домашние матчи на небольшом стадионе «Альфредо ди Стефано», в то время как на «Сантьяго Бернанбеу» проводятся работы по реконструкции. В четверг в сети появилось удивительное видео, которое впоследствии стало вирусным. На видео видно, как по «Бернабеу» гуляют пингвины.

There are penguins at the Santiago Bernabeu. @JavierCaireta #rmalive pic.twitter.com/MTgDZVTV3N