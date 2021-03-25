​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара

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25 Марта 2021, 19:10,
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«Есть вещи, которые я не могу объяснить», - сказал недавно Зинедин Зидан, комментируя очередную травму Эдена Азара. Бельгиец переходил в «Реал», чтобы осуществить свою мечту, но так уж вышло, что мечта футболиста превратилась в кошмар. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» с грустью присматривается к ситуации Азара.
Два года назад футбольные фанаты задавались вопросом о том, какое решение по своему будущему примет Эден Азар. Бельгиец был звездой «Челси» и одним из лучших футболистов Премьер-лиги Англии, но он всё же решил пойти за мечтой и перейти в «Реал» - клуб, за который он болел с детства.
В Мадриде с Эденом Азаром связывали большие надежды. Команда нуждалась в новом звёздном лидере после первого сезона без Криштиану Роналду, получившемся провальным. Азар даже получил особенный седьмой номер, под которым ранее выступал не только Роналду, но и Рауль. Презентацию Азара посетили примерно пятьдесят тысяч человек. Бельгиец заявил, что его мечта сбылась, и что после перехода в лучший клуб мира он постарается стать лучшим в мире футболистом. Цели были высокие.Embed from Getty Images
Проблемы начали преследовать Азара в «Реале» практически сразу же – после отпуска вингер прибыл в расположение команды с лишним весом. Чтобы узнать это, болельщикам не понадобилось выискивать инсайды в прессе. Достаточно было посмотреть на фотографию Азара после приезда - лишний вес был заметен невооружённым глазом. К счастью, для профессионального спортсмена сбросить даже пять-семь килограммов не является большой проблемой. Эден привёл себя в порядок, но получил травму подколенного сухожилия и пропустил три стартовых матча сезона 2019/2020 в Ла Лиге.
Вернувшись в строй, Азар дебютировал за «Реал», но откровенно не блистал. В тринадцати матчах до конца ноября бельгиец записал на свой счёт всего лишь один гол и четыре результативных паса. Явно не таких показателей ждали от футболиста, который должен был заменить Криштиану Роналду.Embed from Getty Images
Фанаты «Реала» верили, что Азар адаптируется и засияет, но с конца ноября 2019 года футболиста стали преследовать проблемы со здоровьем. Трещина в лодыжке, трещина в малоберцовой кости, многочисленные повреждения мышц, ушибы… Даже коронавирусная инфекция не обошла Азара стороной – вингер переболел в ноябре прошлого года.
Почему Азар так часто оказывается в лазарете, понять сложно. Вряд ли можно винить в чём-то докторов, ведь в клубе уровня «Реала» работают высококвалифицированные специалисты. Но факт остаётся фактом – за «сливочных» Азар провёл только тридцать шесть матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Из-за проблем со здоровьем после перехода в «Реал» Эден пропустил уже 52 матча. При этом за семь лет выступлений в «Челси» бельгиец по причине травм пропустил 21 матч. Невероятно.Embed from Getty Images
Сложно сказать, какое будущее ждёт Эдена Азара. Пока что мы наблюдаем за разрушением мечты одного из самых талантливых футболистов в Европе. Переход в «Реал» буквально сломал карьеру Азара. В февральском опросе фанаты «сливочных» даже назвали трансфер Азара худшим в истории клуба. Зинедин Зидан пару недель назад заявил, что Эден «порвёт всех», когда наберёт оптимальные кондиции. Впрочем, есть ощущение, что того блистательного Азара, который был в «Челси», мы уже никогда не увидим.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
Многим переход в Реал стОил карьеры
не только в Реале , Барса , МЮ , Арсы , да много где и это было есть и будет
С чего это сезон без КР получился провальным ??? они не попали в ЛЧ ?? заняли третье место в своем чемпе , но оно ничем не лучше второго , ради чего бы стоило бодатся , к сведению господина Антоненко , Реал в последний раз дважды становился чемпионом ЛА Лиги задолго до того как туда приобрели гелевого , который СОВСЕМ не был ОСНОВНЫМ игроком , тот который тащил команду , Барса делала дубли , потому что была сильнее и по составу и по игре , не нужно приумножать заслуги КР в роли клуба , да он был хорошим игроком , но ни от его ухода , ни от его прихода Реал не стал уж настолько непобедимым , и если смотреть правде в глаза то в ответственных матчах достаточно часто лажал , как лажает и сейчас в ЮВЕ , который кстати регулярно и без него становился чемпионом сериала , а брали его для того что бы взять ЛЧ ведь все болельщики ( не Реала или юве )) считали что именно гелевый кузнец ушастых )) однако --ШИШ !!! как не было ушастого у ЮВЕ , как выбрасывали его лоховские команды так и выбрасывают , однако любители КР как не замечали очевидного так и не замечают )))
Читал когда-то интервью Рамоса, он сказал, что для Реала любой сезон, когда не чемпионы - это провал.
Ну, вам виднее наверное, чем Рамосу :-)
Это говорили и до Рамоса , это концепция ЛЮБОГО ВЕЛИКОГО КЛУБА .
И в чём тогда я ошибся?
Для такого клуба как Реал это естественно