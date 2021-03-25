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​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара

25 Марта 2021, 19:10,

«Есть вещи, которые я не могу объяснить», - сказал недавно Зинедин Зидан, комментируя очередную травму Эдена Азара. Бельгиец переходил в «Реал», чтобы осуществить свою мечту, но так уж вышло, что мечта футболиста превратилась в кошмар. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» с грустью присматривается к ситуации Азара.

Два года назад футбольные фанаты задавались вопросом о том, какое решение по своему будущему примет Эден Азар. Бельгиец был звездой «Челси» и одним из лучших футболистов Премьер-лиги Англии, но он всё же решил пойти за мечтой и перейти в «Реал» - клуб, за который он болел с детства.

В Мадриде с Эденом Азаром связывали большие надежды. Команда нуждалась в новом звёздном лидере после первого сезона без Криштиану Роналду, получившемся провальным. Азар даже получил особенный седьмой номер, под которым ранее выступал не только Роналду, но и Рауль. Презентацию Азара посетили примерно пятьдесят тысяч человек. Бельгиец заявил, что его мечта сбылась, и что после перехода в лучший клуб мира он постарается стать лучшим в мире футболистом. Цели были высокие.

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Проблемы начали преследовать Азара в «Реале» практически сразу же – после отпуска вингер прибыл в расположение команды с лишним весом. Чтобы узнать это, болельщикам не понадобилось выискивать инсайды в прессе. Достаточно было посмотреть на фотографию Азара после приезда - лишний вес был заметен невооружённым глазом. К счастью, для профессионального спортсмена сбросить даже пять-семь килограммов не является большой проблемой. Эден привёл себя в порядок, но получил травму подколенного сухожилия и пропустил три стартовых матча сезона 2019/2020 в Ла Лиге.

Вернувшись в строй, Азар дебютировал за «Реал», но откровенно не блистал. В тринадцати матчах до конца ноября бельгиец записал на свой счёт всего лишь один гол и четыре результативных паса. Явно не таких показателей ждали от футболиста, который должен был заменить Криштиану Роналду.

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Фанаты «Реала» верили, что Азар адаптируется и засияет, но с конца ноября 2019 года футболиста стали преследовать проблемы со здоровьем. Трещина в лодыжке, трещина в малоберцовой кости, многочисленные повреждения мышц, ушибы… Даже коронавирусная инфекция не обошла Азара стороной – вингер переболел в ноябре прошлого года.

Почему Азар так часто оказывается в лазарете, понять сложно. Вряд ли можно винить в чём-то докторов, ведь в клубе уровня «Реала» работают высококвалифицированные специалисты. Но факт остаётся фактом – за «сливочных» Азар провёл только тридцать шесть матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Из-за проблем со здоровьем после перехода в «Реал» Эден пропустил уже 52 матча. При этом за семь лет выступлений в «Челси» бельгиец по причине травм пропустил 21 матч. Невероятно.

Embed from Getty Images

Сложно сказать, какое будущее ждёт Эдена Азара. Пока что мы наблюдаем за разрушением мечты одного из самых талантливых футболистов в Европе. Переход в «Реал» буквально сломал карьеру Азара. В февральском опросе фанаты «сливочных» даже назвали трансфер Азара худшим в истории клуба. Зинедин Зидан пару недель назад заявил, что Эден «порвёт всех», когда наберёт оптимальные кондиции. Впрочем, есть ощущение, что того блистательного Азара, который был в «Челси», мы уже никогда не увидим.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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Комментарии (7)
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1
Underdog
25 Марта 2021, 20:29

Многим переход в Реал стОил карьеры

0
ARTUR
25 Марта 2021, 20:35

не только в Реале , Барса , МЮ , Арсы , да много где и это было есть и будет

2
ARTUR
25 Марта 2021, 19:31

С чего это сезон без КР получился провальным ??? они не попали в ЛЧ ?? заняли третье место в своем чемпе , но оно ничем не лучше второго , ради чего бы стоило бодатся , к сведению господина Антоненко , Реал в последний раз дважды становился чемпионом ЛА Лиги задолго до того как туда приобрели гелевого , который СОВСЕМ не был ОСНОВНЫМ игроком , тот который тащил команду , Барса делала дубли , потому что была сильнее и по составу и по игре , не нужно приумножать заслуги КР в роли клуба , да он был хорошим игроком , но ни от его ухода , ни от его прихода Реал не стал уж настолько непобедимым , и если смотреть правде в глаза то в ответственных матчах достаточно часто лажал , как лажает и сейчас в ЮВЕ , который кстати регулярно и без него становился чемпионом сериала , а брали его для того что бы взять ЛЧ ведь все болельщики ( не Реала или юве )) считали что именно гелевый кузнец ушастых )) однако --ШИШ !!! как не было ушастого у ЮВЕ , как выбрасывали его лоховские команды так и выбрасывают , однако любители КР как не замечали очевидного так и не замечают )))

0
Алексей Антоненко
25 Марта 2021, 19:46

Читал когда-то интервью Рамоса, он сказал, что для Реала любой сезон, когда не чемпионы - это провал.
Ну, вам виднее наверное, чем Рамосу :-)

0
ARTUR
25 Марта 2021, 20:33

Это говорили и до Рамоса , это концепция ЛЮБОГО ВЕЛИКОГО КЛУБА .

0
Алексей Антоненко
25 Марта 2021, 21:07

И в чём тогда я ошибся?

0
Underdog
25 Марта 2021, 20:28

Для такого клуба как Реал это естественно

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