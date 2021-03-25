​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара

«Есть вещи, которые я не могу объяснить», - сказал недавно Зинедин Зидан, комментируя очередную травму Эдена Азара. Бельгиец переходил в «Реал», чтобы осуществить свою мечту, но так уж вышло, что мечта футболиста превратилась в кошмар. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» с грустью присматривается к ситуации Азара.

Два года назад футбольные фанаты задавались вопросом о том, какое решение по своему будущему примет Эден Азар. Бельгиец был звездой «Челси» и одним из лучших футболистов Премьер-лиги Англии, но он всё же решил пойти за мечтой и перейти в «Реал» - клуб, за который он болел с детства.

В Мадриде с Эденом Азаром связывали большие надежды. Команда нуждалась в новом звёздном лидере после первого сезона без Криштиану Роналду, получившемся провальным. Азар даже получил особенный седьмой номер, под которым ранее выступал не только Роналду, но и Рауль. Презентацию Азара посетили примерно пятьдесят тысяч человек. Бельгиец заявил, что его мечта сбылась, и что после перехода в лучший клуб мира он постарается стать лучшим в мире футболистом. Цели были высокие.

Проблемы начали преследовать Азара в «Реале» практически сразу же – после отпуска вингер прибыл в расположение команды с лишним весом. Чтобы узнать это, болельщикам не понадобилось выискивать инсайды в прессе. Достаточно было посмотреть на фотографию Азара после приезда - лишний вес был заметен невооружённым глазом. К счастью, для профессионального спортсмена сбросить даже пять-семь килограммов не является большой проблемой. Эден привёл себя в порядок, но получил травму подколенного сухожилия и пропустил три стартовых матча сезона 2019/2020 в Ла Лиге.

Вернувшись в строй, Азар дебютировал за «Реал», но откровенно не блистал. В тринадцати матчах до конца ноября бельгиец записал на свой счёт всего лишь один гол и четыре результативных паса. Явно не таких показателей ждали от футболиста, который должен был заменить Криштиану Роналду.

Фанаты «Реала» верили, что Азар адаптируется и засияет, но с конца ноября 2019 года футболиста стали преследовать проблемы со здоровьем. Трещина в лодыжке, трещина в малоберцовой кости, многочисленные повреждения мышц, ушибы… Даже коронавирусная инфекция не обошла Азара стороной – вингер переболел в ноябре прошлого года.

Почему Азар так часто оказывается в лазарете, понять сложно. Вряд ли можно винить в чём-то докторов, ведь в клубе уровня «Реала» работают высококвалифицированные специалисты. Но факт остаётся фактом – за «сливочных» Азар провёл только тридцать шесть матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Из-за проблем со здоровьем после перехода в «Реал» Эден пропустил уже 52 матча. При этом за семь лет выступлений в «Челси» бельгиец по причине травм пропустил 21 матч. Невероятно.

Сложно сказать, какое будущее ждёт Эдена Азара. Пока что мы наблюдаем за разрушением мечты одного из самых талантливых футболистов в Европе. Переход в «Реал» буквально сломал карьеру Азара. В февральском опросе фанаты «сливочных» даже назвали трансфер Азара худшим в истории клуба. Зинедин Зидан пару недель назад заявил, что Эден «порвёт всех», когда наберёт оптимальные кондиции. Впрочем, есть ощущение, что того блистательного Азара, который был в «Челси», мы уже никогда не увидим.