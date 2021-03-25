​Депай и Вейналдум согласовали контракты с «Барселоной»

Мемфис Депай и Джорджиньо Вейналдум согласовали контракты с «Барселоной» сроком на три года. Об этом на своих страницах сообщает испанский Sport. В вопросах переезда на «Камп Ноу» этих футболистов остаётся получить лишь согласие нового совета директоров.

Депай и Вейналдум могут достаться «Барселоне» бесплатно, поскольку действующие трудовые соглашения голландских футболистов с «Лионом» и «Ливерпулем» соответственно истекают в конце этого сезона.

Рулевой «Барселоны» Рональд Куман рассчитывал заполучить Депая и Вейналдума ещё в прошлом году, но трансферы не состоялись.