Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Коке: «Проиграть титул Ла Лиги было бы очень болезненно»

24 Марта 2021, 23:38,

Первый круг чемпионата Испании уверенно выиграл «Атлетико», набрав 50 очков в 19 матчах, но после этого у команды случился спад - всего 16 баллов в девяти последующих поединках, и «Барселона» с «Реалом» прилично приблизились к лидеру.

- Мы знаем, что турниры выигрываются в конце сезона. Нам не стоит отказываться от своей философии. Фавориты мы или нет, не так важно. Нас так оценивают только из-за количества набранных очков. «Барселона» с «Реалом», одни из лучших команд мира, будут биться до конца, как и мы. Проиграть титул Ла Лиги было бы очень болезненно для каждого после усилий, которые мы приложили в этом сезоне… - приводит слова Коке Football Espana.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Коке
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