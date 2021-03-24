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​Коутиньо отправился в Катар на обследование

24 Марта 2021, 17:32,

Атакующий хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо в настоящее время находится на обследовании в Катаре. Как сообщает Esport3, месяц назад бразильский футболист перенёс вторую операцию на колене. Она была вызвана скапливавшейся в колене жидкостью.

По данным источника, теперь ситуация с коленом Коутиньо улучшилась. Он имеет шансы вернуться на футбольное поле примерно через месяц – ближе к завершению апреля.

Напомним, Филиппе Коутиньо получил травму в конце декабря в поединке испанского чемпионата против «Эйбара». Всего в этом сезоне бразилец провёл четырнадцать матчей, забил три гола и отдал два голевых паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Филиппе Коутиньо
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