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Тер Штеген назвал кумира среди вратарей

24 Марта 2021, 08:10,

Голкипер Марк-Андре тер Штеген, который выступает в чемпионате Испании за каталонскую «Барселону», назвал своего кумира среди вратарей.

«Кто мой кумир среди голкиперов? Это Оливер Кан», - передает слова тер Штегена AS.

Напомним, что Марк-Андре защищает цвета каталонского коллектива с 2014-го года. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до середины 2025-го года.

Оливер Кан начинал свою карьеру в «Карлсруэ», после чего на протяжении 14 лет защищал ворота мюнхенской «Баварии». В составе национальной сборной Германии он провел 86 поединков и пропустил 78 мячей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марк-Андре Тер Штеген, Оливер Кан
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