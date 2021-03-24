Тер Штеген назвал кумира среди вратарей

Голкипер Марк-Андре тер Штеген, который выступает в чемпионате Испании за каталонскую «Барселону», назвал своего кумира среди вратарей.

«Кто мой кумир среди голкиперов? Это Оливер Кан», - передает слова тер Штегена AS.

Напомним, что Марк-Андре защищает цвета каталонского коллектива с 2014-го года. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до середины 2025-го года.

Оливер Кан начинал свою карьеру в «Карлсруэ», после чего на протяжении 14 лет защищал ворота мюнхенской «Баварии». В составе национальной сборной Германии он провел 86 поединков и пропустил 78 мячей.