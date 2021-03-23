​Фати признан лучшим молодым футболистом в мире

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23 Марта 2021, 18:53,
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Ансу Фати стал победителем престижной премии NXGN 2021. Журналисты из 44 изданий Goal.com голосовали за лучшего молодого футболиста в мире. Речь идёт об игроках, которые родились 1 января 2002 года или позднее.
Первое место занял Ансу Фати, который уже успел блеснуть в «Барселоне», хотя ему исполнилось восемнадцать лет только прошлой осенью. Второе место занял Эдуардо Камавинга из «Ренна», а тройку замкнул представитель дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна. В топ-5 также оказались Педри из «Барселоны» и ещё один игрок «Боруссии» Джуд Беллингем.
Представителей России в топ-50 не оказалось.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Боруссия Дортмунд, Ренн, Ансу Фати, Эдуардо Камавинга, Педри, Джованни Рейна, Джуд Беллингем
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