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​Фати признан лучшим молодым футболистом в мире

23 Марта 2021, 18:53,

Ансу Фати стал победителем престижной премии NXGN 2021. Журналисты из 44 изданий Goal.com голосовали за лучшего молодого футболиста в мире. Речь идёт об игроках, которые родились 1 января 2002 года или позднее.

Первое место занял Ансу Фати, который уже успел блеснуть в «Барселоне», хотя ему исполнилось восемнадцать лет только прошлой осенью. Второе место занял Эдуардо Камавинга из «Ренна», а тройку замкнул представитель дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна. В топ-5 также оказались Педри из «Барселоны» и ещё один игрок «Боруссии» Джуд Беллингем.

Представителей России в топ-50 не оказалось.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Боруссия Дортмунд, Ренн, Ансу Фати, Эдуардо Камавинга, Педри, Джованни Рейна, Джуд Беллингем
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
23 Марта 2021, 20:18

Это ещё с долгосрочной травмой, а без нее ....

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