Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Дембеле оценил свою карьеру в «Барселоне»

23 Марта 2021, 09:34,

Французский вингер «Барселоны» Усман Дембеле поделился мнением о своей карьере в каталонском клубе.

«Я был очень слаб после перехода в «Барселону». Сейчас намного лучше себя чувствую. В нынешнем сезоне я прогрессирую, заметны улучшения в физическом плане. Многое изменилось в моей подготовке. У меня все хорошо, хотя последние три года были неудачными. Но это ценный опыт, который нужно принять», - приводит слова футболиста Telefoot.

В текущем сезоне испанской Примеры Дембеле провел 22 поединка, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Усман Дембеле
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