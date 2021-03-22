​«Барселона»: Месси повторил рекорд Пеле

Пресс-служба «Барселоны» перечислила достижения, которые покорились Лионелю Месси в воскресном поединке против «Реала Сосьедад». Помимо побития рекорда Хави по количеству игр за «сине-гранатовых», Месси повторил рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов в рамках одного чемпионата. Как информирует пресс-служба каталонцев, Пеле в чемпионате Бразилии забил 467 голов. Столько же теперь имеет Месси в испанской Примере.

Важно отметить, что статистические данные по поводу голов Пеле серьёзно разнятся. Многие эксперты и сам Пеле считают, что он забил гораздо больше, чем предполагают некоторые авторитетные источники.