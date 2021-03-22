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​«Барселона»: Месси повторил рекорд Пеле

22 Марта 2021, 19:50,

Пресс-служба «Барселоны» перечислила достижения, которые покорились Лионелю Месси в воскресном поединке против «Реала Сосьедад». Помимо побития рекорда Хави по количеству игр за «сине-гранатовых», Месси повторил рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов в рамках одного чемпионата. Как информирует пресс-служба каталонцев, Пеле в чемпионате Бразилии забил 467 голов. Столько же теперь имеет Месси в испанской Примере.

Важно отметить, что статистические данные по поводу голов Пеле серьёзно разнятся. Многие эксперты и сам Пеле считают, что он забил гораздо больше, чем предполагают некоторые авторитетные источники.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Пеле
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
22 Марта 2021, 20:24

Пеле трехкратный чемпион мира. А кто такой меци? Днище распиаренное!

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