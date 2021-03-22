​Вратарь «Барселоны» получил травму

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о травме голкипера Нето. Футболист получил растяжение связок лодыжки во время понедельничного тренировочного занятия команды. Сроки восстановления тридцатиоднолетнего футболиста не называются.

Нето выступает за «Барселону» после перехода из «Валенсии» летом 2019 года. В нынешнем сезоне голкипер провёл за каталонцев одиннадцать матчей, в которых пропустил восемь раз. В пяти играх бразилец отстоял на ноль.

«Барселона» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Атлетико» на четыре зачётных балла.