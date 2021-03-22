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​Абидаль: Я мог вернуть Неймара, но «Барселона» выбрала Гризманна

22 Марта 2021, 15:55,

Экс-директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о том, что в 2019 году он мог вернуть в клуб Неймара, но руководители «сине-гранатовых» приняли решение в пользу трансфера Антуана Гризманна. Абидаль даже летал в Париж, где встречался со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо.

«Президент решил подписать Антуана Гризманна. Одним из аргументов против Неймара был поданный им против «Барселоны» судебный иск. Ему нужно было приостановить судебный процесс, чтобы трансфер состоялся. Это была не моя проблема, ведь спор произошёл, когда меня в клубе ещё не было. Думаю, я мог подписать Неймара, но этого не случилось», - сказал Абидаль The Telegraph.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар, Эрик Абидаль
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