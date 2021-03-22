Гризманн: «Барселона» может добиться невероятных результатов»

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн подвел итоги поединка 28-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад». Встреча завершилась разгромной победой «сине-гранатовых» со счетом 6:1.

«Барселона» захватила инициативу с первых минут. Мы отлично играли и успешно действовали в обороне. Это был отличный вечер для команды. Каждый из наших футболистов способен забивать голы. Мы можем добиться невероятных результатов», - передает слова французского нападающего газета Marca.

После 28 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 62 очка и занимают второе место в турнирной таблице.