Месси обогнал Касильяса и вышел на седьмое место по матчам в Примере

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22 Марта 2021, 09:59,
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Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси сыграл в поединке против «Реала Сосьедад» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Поединок завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 6:1. В активе аргентинца два забитых мяча.
Как сообщает ESPN, для Лео этот матч стал 511-м в Примере. По этому показателю аргентинец обогнал бывшего голкипера «Реала» Икера Касильяса. Сейчас Месси занимает седьмую строчку в данном рейтинге.
Добавим, что лидером является экс-вратарь каталонской «Барселоны» Андони Субисаретта, в активе которого 622 игры в чемпионате Испании.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси
Опять послышался звук застежки молнии на замке штанишек баловника Сашки72 дрыг-руки...Еще бы, очередной "РЕКОРД" мецци))))))
До рекорда 3 полных сезона. Если Барсу не покинет, конечно...