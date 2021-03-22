Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Месси обогнал Касильяса и вышел на седьмое место по матчам в Примере

22 Марта 2021, 09:59,

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси сыграл в поединке против «Реала Сосьедад» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Поединок завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 6:1. В активе аргентинца два забитых мяча.

Как сообщает ESPN, для Лео этот матч стал 511-м в Примере. По этому показателю аргентинец обогнал бывшего голкипера «Реала» Икера Касильяса. Сейчас Месси занимает седьмую строчку в данном рейтинге.

Добавим, что лидером является экс-вратарь каталонской «Барселоны» Андони Субисаретта, в активе которого 622 игры в чемпионате Испании.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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Комментарии (2)
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1
Sergo
22 Марта 2021, 10:20

Опять послышался звук застежки молнии на замке штанишек баловника Сашки72 дрыг-руки...Еще бы, очередной "РЕКОРД" мецци))))))

0
Nicholais
22 Марта 2021, 10:11

До рекорда 3 полных сезона. Если Барсу не покинет, конечно...

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