Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» забила 100 голов в 16-м сезоне подряд

22 Марта 2021, 09:09,

В рамках 28-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на выезде встречалась с «Реалом Сосьедад». Подопечные Рональда Кумана отпраздновали разгромную победу со счетом 6:1.

Как информирует посредством «Твиттера» журналист Педро Мартин, «сине-гранатовые» достигли отметки в 100 голов в нынешнем сезоне. Эта отметка покорилась каталонской команде в 16-м сезоне подряд.

После 28 туров Примеры «Барселона» набрала 62 балла и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Команда Рональда Кумана отстает от лидирующего «Атлетико» на четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
22 Марта 2021, 10:16

Ещё бы защиту нормальную и всё было бы нормалёк...

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