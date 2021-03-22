«Барселона» забила 100 голов в 16-м сезоне подряд

В рамках 28-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на выезде встречалась с «Реалом Сосьедад». Подопечные Рональда Кумана отпраздновали разгромную победу со счетом 6:1.

Как информирует посредством «Твиттера» журналист Педро Мартин, «сине-гранатовые» достигли отметки в 100 голов в нынешнем сезоне. Эта отметка покорилась каталонской команде в 16-м сезоне подряд.

После 28 туров Примеры «Барселона» набрала 62 балла и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Команда Рональда Кумана отстает от лидирующего «Атлетико» на четыре очка.