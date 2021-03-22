Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Суарес забил 500 голов за карьеру

22 Марта 2021, 08:59,

Уругвайский нападающий Луис Суарес помог мадридскому «Атлетико» одержать победу над «Алавесом» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Испании. 34-летний форвард стал автором единственного гола в прошедшей встрече.

Как сообщает в «Твиттере» B/R Football, этот мяч стал для опытного бомбардира 500-м в карьере.

Суарес перешел в стан «матрасников» из «Барселоны» осенью прошлого года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата нападающий сыграл 25 поединков, записав на свой счет 19 голов (три - с пенальти) и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес
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