Куман высказался о шансах «Барселоны» на чемпионство

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман пообщался с журналистами после уверенной победы над «Реалом Сосьедад» в матче 28-го тура Примеры. «Сине-гранатовые» одолели соперника со счетом 6:1.

«Борьба за чемпионство? Впереди еще много матчей. «Атлетико» сейчас лидирует, это сильный соперник. Однако в поединке против «Алавеса» было видно, что им не так просто даются победы. Пока мы отстаем от «матрасников». У нас были взлеты и падения на протяжении сезона, но сейчас команда на правильном пути. Наши дела идут в гору», - цитирует голландского тренера AS.

«Барселона» занимает второе место в Примере, отставая от «Атлетико» на четыре очка.