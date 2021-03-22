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Куман высказался о шансах «Барселоны» на чемпионство

22 Марта 2021, 08:17,

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман пообщался с журналистами после уверенной победы над «Реалом Сосьедад» в матче 28-го тура Примеры. «Сине-гранатовые» одолели соперника со счетом 6:1.

«Борьба за чемпионство? Впереди еще много матчей. «Атлетико» сейчас лидирует, это сильный соперник. Однако в поединке против «Алавеса» было видно, что им не так просто даются победы. Пока мы отстаем от «матрасников». У нас были взлеты и падения на протяжении сезона, но сейчас команда на правильном пути. Наши дела идут в гору», - цитирует голландского тренера AS.

«Барселона» занимает второе место в Примере, отставая от «Атлетико» на четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман
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