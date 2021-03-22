«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне

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22 Марта 2021, 00:53,
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«Реал Сосьедад» с «Барселоной» соперничали в 28-м туре Ла Лиги. Каталонцы лучше реализовали свои моменты в первом тайме, а затем планомерно наращивали отрыв в счете, остановившись на 5:1. Серджино Дест и Лионель Месси оформили по дублю, еще по голу на счету Антуана Гризманна и Усмана Дембеле. Соперник ответил голом престижа на 77-й минуте.
Каталонцы вернулись на второе место, лидер все так же в четырех очках впереди.
Протокол игры
|37' Гризманн Антуан (0:1)
|43' Дест Серджино (0:2)
|53' Дест Серджино (0:3)
|56' Месси Лионель (0:4)
|71' Дембеле Усман (0:5)
|(1:5) Барренечеа Андер 77'
|89' Месси Лионель (1:6)
Ремиро Алехандро • Субельдия Игор 79' 83' ( Баутиста Хон ( 83') • Субименди Мартин 9' 72' ( Фернандес Карлос ( 72' ) • 90'Ле Норман Робен • Горосабел Андони 61' ( Янузай Аднан ( 61') • Гевара Андер • Мерино Микель • Меркеланс Мартин • Порту Кристиан 61' ( Барренечеа Андер ( 61') • Исак Александр 83' ( Модибо Саньян ( 83') • Оярсабаль Микель
Запасные: Лопес Роберто III • Ильяраменди Асьер • Марреро Унаи
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар • Де Йонг Френки • Ленгле Клеман • Дест Серджино 84' ( Тринкан Франсишку ( 84') • Бускетс Серхио 27' 67' ( Араухо Рональд ( 67') • Гонсалес Педро 68' ( Мориба Илайкс ( 68') • Альба Жорди • Месси Лионель • Гризманн Антуан 85' ( Пуч Рикард ( 85') • Дембеле Усман 79' ( Брайтвайт Мартин ( 79' ) 88'
Запасные: Фирпо Жуниор • Юмтити Самуэль • Нето Мурара • Фернандес Матеус • Пьянич Миралем • Тенас Арнау
21 марта. Стадион "Reale Seguros Stadium".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Реал Сосьедад
Да, успел ПСЖ проскочить...
Так отметить все днюхи в команде это надо суметь.)))
Что тут скажешь - Барса устроила праздник.
А первые полчаса ничего подобного не предвещали. Сосьедад не давал ничего создавать, были внимательны и уверены.
Дест взорвал игру успешной активностью на фланге. Можно сказать американец периода появления в Барсе вернулся. С дебютным дублем!
И Альба отметил днюху, и Месси рекордный матч. Разве что Куман не забил.
Хорошо бы Дембеле прорвало после этих полутора голов.
Тер тащил. Но в целом оборона справилась и позволила лишь красавцу голу прорваться к нам.
С возвращающимися приятными ощущениями после просмотров игры нашей супер Барсы!
с победой! как только я коньячка пригубил, так и поехало )))
К Классико налей уже к началу матча.)))
Хорошо сказал!
так и сделаю )))
что сказать? отличная игра! почаще бы таких. из негатива можно только сказать про очередное неважное выступление Дембеле и игру в невидимку Гризманна, хотя и был он сегодня полезен. Дест во втором тайме прямо удивл. мало того, что первый гол забил, так ещё и дубль первый за Барсу сделал. Альба шикарнейшие передачи раздавал, как в лучшие годы. оборона так себе сыграла, но в принципе неплохо. ну и Месси! лучший игрок! какие передачи, какие голы! кто так в ЛаЛиге сейчас может? да никто!
Барсу и cules - с крупной победой! отправляемся на перерыв и смотрим игры сборных!
Привет, pol-black!
Вот уже и нос кверху у меня.)))
буду надеятся, что это - не разовый результат! уж Генич Кумана нахваливал - перехваливал. а может оно так и есть на самом деле?
Хотел написать и про Кумана в том смысле, что я ошибся накатывая на него тур за туром. Но подумал - подожду ещё немного.)))
А может так возвращение Лапорты так играет?
всё возможно. будем посмотреть.
Один из лучших матчей в сезоне. Легко, вдохновенно, изящно - все было по высшему разряду. Первый тайм правда был равен, и вряд ли после него можно было предположить такой счет. Реализация просто шикарна.
Сильнейшие края, давно такого не было, что оба фланга разрывали в одном матче. Да сегодня можно всех отметить, даже французов, чего там. Удивила Барса, даже очень. молодцы.
с отличной победой!
Лучший матч Барсы в этом сезоне Ла Лиги. Эффективность 60% - 6 ударов из 10 в створ приводили к голам. Такого не было давно. Теперь бы взять по три очка и в матче с Реал М и Атлетико, было бы совсем великолепно!
после игр сборных обычно не очень убедительно играет Барса. хорошо хоть Лео никуда не улетает, да и Пике восстановится.
Может быть, пора Барсе сломать эту плохую традицию, играть не важно после перерывов на матчи сборных. Будем надеяться, что, из-за того что, как ты отметил, Месси и Пике остаются, не будет спада после перерыва. В любом случае пока настроение у болельщиков Барсы после сегодняшней игры ПОДНЯЛОСЬ! ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ФАКТОР!