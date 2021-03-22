«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне

«Реал Сосьедад» с «Барселоной» соперничали в 28-м туре Ла Лиги. Каталонцы лучше реализовали свои моменты в первом тайме, а затем планомерно наращивали отрыв в счете, остановившись на 5:1. Серджино Дест и Лионель Месси оформили по дублю, еще по голу на счету Антуана Гризманна и Усмана Дембеле. Соперник ответил голом престижа на 77-й минуте.

Каталонцы вернулись на второе место, лидер все так же в четырех очках впереди.