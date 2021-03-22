Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне

22 Марта 2021, 00:53,

«Реал Сосьедад» с «Барселоной» соперничали в 28-м туре Ла Лиги. Каталонцы лучше реализовали свои моменты в первом тайме, а затем планомерно наращивали отрыв в счете, остановившись на 5:1. Серджино Дест и Лионель Месси оформили по дублю, еще по голу на счету Антуана Гризманна и Усмана Дембеле. Соперник ответил голом престижа на 77-й минуте.

Каталонцы вернулись на второе место, лидер все так же в четырех очках впереди.


Протокол игры  
Реал Сосьедад 1:6 Барселона
    37' Гризманн Антуан (0:1)
    43' Дест Серджино (0:2)
    53' Дест Серджино (0:3)
    56' Месси Лионель (0:4)
    71' Дембеле Усман (0:5)
(1:5) Барренечеа Андер 77'    
    89' Месси Лионель (1:6)
Ремиро Алехандро Субельдия Игор   79'   83' (Баутиста Хон (   83') Субименди Мартин   9'   72' (Фернандес Карлос (   72'   90') Ле Норман Робен Горосабел Андони   61' (Янузай Аднан (   61') Гевара Андер Мерино Микель Меркеланс Мартин Порту Кристиан   61' (Барренечеа Андер (   61') Исак Александр   83' (Модибо Саньян (   83') Оярсабаль Микель
Запасные: Лопес Роберто III Ильяраменди Асьер Марреро Унаи
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар Де Йонг Френки Ленгле Клеман Дест Серджино   84' (Тринкан Франсишку (   84') Бускетс Серхио   27'   67' (Араухо Рональд (   67') Гонсалес Педро   68' (Мориба Илайкс (   68') Альба Жорди Месси Лионель Гризманн Антуан   85' (Пуч Рикард (   85') Дембеле Усман   79' (Брайтвайт Мартин (   79'   88')
Запасные: Фирпо Жуниор Юмтити Самуэль Нето Мурара Фернандес Матеус Пьянич Миралем Тенас Арнау
21 марта. Стадион "Reale Seguros Stadium".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Реал Сосьедад
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (16)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Alex1972
22 Марта 2021, 01:32

Да, успел ПСЖ проскочить...

4
779
22 Марта 2021, 01:00

Так отметить все днюхи в команде это надо суметь.)))
Что тут скажешь - Барса устроила праздник.
А первые полчаса ничего подобного не предвещали. Сосьедад не давал ничего создавать, были внимательны и уверены.
Дест взорвал игру успешной активностью на фланге. Можно сказать американец периода появления в Барсе вернулся. С дебютным дублем!
И Альба отметил днюху, и Месси рекордный матч. Разве что Куман не забил.
Хорошо бы Дембеле прорвало после этих полутора голов.
Тер тащил. Но в целом оборона справилась и позволила лишь красавцу голу прорваться к нам.
С возвращающимися приятными ощущениями после просмотров игры нашей супер Барсы!

3
pol-black
22 Марта 2021, 01:01

с победой! как только я коньячка пригубил, так и поехало )))

3
779
22 Марта 2021, 01:03

К Классико налей уже к началу матча.)))

3
Шарипов Тахир
22 Марта 2021, 01:09

Хорошо сказал!

2
pol-black
22 Марта 2021, 01:07

так и сделаю )))

5
pol-black
22 Марта 2021, 00:59

что сказать? отличная игра! почаще бы таких. из негатива можно только сказать про очередное неважное выступление Дембеле и игру в невидимку Гризманна, хотя и был он сегодня полезен. Дест во втором тайме прямо удивл. мало того, что первый гол забил, так ещё и дубль первый за Барсу сделал. Альба шикарнейшие передачи раздавал, как в лучшие годы. оборона так себе сыграла, но в принципе неплохо. ну и Месси! лучший игрок! какие передачи, какие голы! кто так в ЛаЛиге сейчас может? да никто!
Барсу и cules - с крупной победой! отправляемся на перерыв и смотрим игры сборных!

1
779
22 Марта 2021, 01:01

Привет, pol-black!
Вот уже и нос кверху у меня.)))

1
pol-black
22 Марта 2021, 01:02

буду надеятся, что это - не разовый результат! уж Генич Кумана нахваливал - перехваливал. а может оно так и есть на самом деле?

1
779
22 Марта 2021, 01:06

Хотел написать и про Кумана в том смысле, что я ошибся накатывая на него тур за туром. Но подумал - подожду ещё немного.)))
А может так возвращение Лапорты так играет?

1
pol-black
22 Марта 2021, 01:08

всё возможно. будем посмотреть.

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
3
Bartimeus
22 Марта 2021, 00:59

Один из лучших матчей в сезоне. Легко, вдохновенно, изящно - все было по высшему разряду. Первый тайм правда был равен, и вряд ли после него можно было предположить такой счет. Реализация просто шикарна.
Сильнейшие края, давно такого не было, что оба фланга разрывали в одном матче. Да сегодня можно всех отметить, даже французов, чего там. Удивила Барса, даже очень. молодцы.

1
pol-black
22 Марта 2021, 00:59

с отличной победой!

2
Шарипов Тахир
22 Марта 2021, 00:57

Лучший матч Барсы в этом сезоне Ла Лиги. Эффективность 60% - 6 ударов из 10 в створ приводили к голам. Такого не было давно. Теперь бы взять по три очка и в матче с Реал М и Атлетико, было бы совсем великолепно!

1
pol-black
22 Марта 2021, 01:00

после игр сборных обычно не очень убедительно играет Барса. хорошо хоть Лео никуда не улетает, да и Пике восстановится.

2
Шарипов Тахир
22 Марта 2021, 01:07

Может быть, пора Барсе сломать эту плохую традицию, играть не важно после перерывов на матчи сборных. Будем надеяться, что, из-за того что, как ты отметил, Месси и Пике остаются, не будет спада после перерыва. В любом случае пока настроение у болельщиков Барсы после сегодняшней игры ПОДНЯЛОСЬ! ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ФАКТОР!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола