«Атлетико» снова едва не упустил победу в игре с «Алавесом», Облак парировал пенальти

|
21 Марта 2021, 22:26,
|
|
В 28-м туре чемпионата Испании «Атлетико» едва-едва не обострил до предела чемпионскую гонку. В игре с «Алавесом» команда Диего Симеоне играла привычно прагматично. Счет был открыт в начале второго тайм, когда Киран Триппьер получил пространство на правом фланге и прострелил к линии вратарской, где Луис Суарес головой подрезал мяч в дальнюю штангу, от которой мяч влетел в сетку. Тут же Маркос Льоренте зарядил в перекладину. В концовке у гостей был супершанс сравнять счет, но Хоселу с 11-метровой отметки на силу низом пробил в левый угол, и Ян Облак парировал. Как и в первом круге, мадридцы едва не потеряли важные зачетные баллы.
Победа 1:0 позволила «Атлетико» на шесть очков оторваться от второго места.
Протокол игры
|Атлетико М
|1:0
|Алавес
|(1:0) Суарес Луис 54'
Облак Ян • Триппьер Киран • Савич Стефан • 85'Хименес Хосе • Эрмосо Марио • Карраско Янник • 76'Коке Хорхе • Льоренте Маркос • Лемар Тома 74' ( Эррера Эктор ( 74') • Суарес Луис • Корреа Анхель 74' ( Ньигес Сауль ( 74')
Запасные: Дембеле Мусса II • Торрейра Лукас • Грбич Иво • Лоди Ренан • Кондогбия Жоффрей • Врсалько Шиме • Фелипе Аугусто IV • Витоло Виктор
Пачеко Фернандо • Химо Наварро • Лагуардия Виктор 70' ( Абдаллахи Махмуд ( 70') • Лежён Флорьян • Дуарте Рубен • Пельистри Факундо • Батталья Родриго • 88'Понс Пере 80' ( Сайнс Борха ( 80') • Йота Пелетейро 33' 70' ( Тачи ( 70') • Хоселу Санмартин • Эдгар Мендес 60' ( Риоха Луис ( 60')
Запасные: Бурги Хорхе • Кордоба Иньиго • Дейверсон Силва • Сивера Антонио • Хави Лопеc • Агиррегабириа Мартин
21 марта. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Алавес