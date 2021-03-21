«Атлетико» снова едва не упустил победу в игре с «Алавесом», Облак парировал пенальти

В 28-м туре чемпионата Испании «Атлетико» едва-едва не обострил до предела чемпионскую гонку. В игре с «Алавесом» команда Диего Симеоне играла привычно прагматично. Счет был открыт в начале второго тайм, когда Киран Триппьер получил пространство на правом фланге и прострелил к линии вратарской, где Луис Суарес головой подрезал мяч в дальнюю штангу, от которой мяч влетел в сетку. Тут же Маркос Льоренте зарядил в перекладину. В концовке у гостей был супершанс сравнять счет, но Хоселу с 11-метровой отметки на силу низом пробил в левый угол, и Ян Облак парировал. Как и в первом круге, мадридцы едва не потеряли важные зачетные баллы.

Победа 1:0 позволила «Атлетико» на шесть очков оторваться от второго места.