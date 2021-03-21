Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Атлетико» снова едва не упустил победу в игре с «Алавесом», Облак парировал пенальти

21 Марта 2021, 22:26,

В 28-м туре чемпионата Испании «Атлетико» едва-едва не обострил до предела чемпионскую гонку. В игре с «Алавесом» команда Диего Симеоне играла привычно прагматично. Счет был открыт в начале второго тайм, когда Киран Триппьер получил пространство на правом фланге и прострелил к линии вратарской, где Луис Суарес головой подрезал мяч в дальнюю штангу, от которой мяч влетел в сетку. Тут же Маркос Льоренте зарядил в перекладину. В концовке у гостей был супершанс сравнять счет, но Хоселу с 11-метровой отметки на силу низом пробил в левый угол, и Ян Облак парировал. Как и в первом круге, мадридцы едва не потеряли важные зачетные баллы.

Победа 1:0 позволила «Атлетико» на шесть очков оторваться от второго места.

Протокол игры  
Атлетико М 1:0 Алавес
(1:0) Суарес Луис 54'    
Облак Ян Триппьер Киран Савич Стефан   85' Хименес Хосе Эрмосо Марио Карраско Янник   76' Коке Хорхе Льоренте Маркос Лемар Тома   74' (Эррера Эктор (   74') Суарес Луис Корреа Анхель   74' (Ньигес Сауль (   74')
Запасные: Дембеле Мусса II Торрейра Лукас Грбич Иво Лоди Ренан Кондогбия Жоффрей Врсалько Шиме Фелипе Аугусто IV Витоло Виктор
Пачеко Фернандо Химо Наварро Лагуардия Виктор   70' (Абдаллахи Махмуд (   70') Лежён Флорьян Дуарте Рубен Пельистри Факундо Батталья Родриго   88' Понс Пере   80' (Сайнс Борха (   80') Йота Пелетейро   33'   70' (Тачи (   70') Хоселу Санмартин Эдгар Мендес   60' (Риоха Луис (   60')
Запасные: Бурги Хорхе Кордоба Иньиго Дейверсон Силва Сивера Антонио Хави Лопеc Агиррегабириа Мартин
21 марта. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Алавес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола