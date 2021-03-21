Симеоне: «Единственный, от кого я могу требовать больше, это я сам»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне берёт на себя ответственность за результаты команды на финальном отрезке сезона. Об этом он заявил в предматчевом интервью перед встречей с «Алавесом».

- Чувствую, что команда отдается по максимуму. В плане физики, отдачи, поиска, желания - твердая «десятка». Футболисты следуют нашим идеям. Единственный, от кого я могу требовать больше, это я сам. Понятно, что с этого момента ответственность лежит только на мне самом, - заявил Симеоне Diario Sport.

- Осталось 11 матчей, это много. Нам следует еще более внимательно идти от матча к матчу, выискивая идеальное решение для каждого матча, - добавил тренер.

В первой половине сезона «Атлетико» в отличие от конкурентов почти не терял очки, но сейчас его отрыв прилично уменьшился.