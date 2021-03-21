Пике не сыграет против «Реала Сосьедад»

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала список футболистов, которые готовы сыграть в воскресном поединке Примеры против «Реала Сосьедад». В списке не оказалось защитника Херарда Пике – футболист продолжает восстанавливаться после полученной в начале марта травмы. Возвращения Пике на футбольное поле можно ожидать после паузы на матчи национальных сборных.

«Барселона» и «Реал Сосьедад» начнут поединок в одиннадцать часов вечера по московскому времени. На страницах LiveResult можно будет следить за развитием событий на футбольном поле онлайн в трансляции в текстовом формате.