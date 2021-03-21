Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Вратарь «Севильи» прокомментировал свой гол

21 Марта 2021, 09:09,

В субботу вечером в испанском чемпионате проходил матч между «Вальядолидом» и «Севильей». Гости вырвали ничью благодаря голу голкипера Яссина Буну, подключившегося на последний угловой. Главный герой вечера после финального свистка дал комментарий.

«Это невероятно. Это сложно описать, я не знал, как праздновать гол. Ты делаешь свою работу в воротах, и очень странно видеть тебя в штрафной площади соперника. Я посмотрел на тренера, он сказал мне пойти на угловой. Мне выпал шанс, и я благодарен за то, что забил», - приводит слова Буну Marca.

«Севилья» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Севилья, Яссин Буну
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