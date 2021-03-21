​Вратарь «Севильи» прокомментировал свой гол

В субботу вечером в испанском чемпионате проходил матч между «Вальядолидом» и «Севильей». Гости вырвали ничью благодаря голу голкипера Яссина Буну, подключившегося на последний угловой. Главный герой вечера после финального свистка дал комментарий.

«Это невероятно. Это сложно описать, я не знал, как праздновать гол. Ты делаешь свою работу в воротах, и очень странно видеть тебя в штрафной площади соперника. Я посмотрел на тренера, он сказал мне пойти на угловой. Мне выпал шанс, и я благодарен за то, что забил», - приводит слова Буну Marca.

«Севилья» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.