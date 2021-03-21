Гол вратаря в последней атаке спас «Севилью» от поражения

«Севилья» ухудшила свои шансы в борьбе за медали по итогам матча 28-го тура Ла Лиги против аутсайдера, «Вальядолида». Подопечные Хулена Лопетеги выглядели острее и чаще атаковали позиции неприятеля, но едва не проиграли со счетом 0:1, пропустив в основное время единственный гол с пенальти перед перерывом. Лучший шанс отыграться в концовке встречи упустил Люк де Йонг, пробивший головой в перекладину. И лишь на 90+4 минуте штурм ворот хозяев с попаданием в штангу завершился ударом в касание голкипера севильцев Яссина Буну - 1:1.

«Севилья» остается четвертой, ее соперник - в четырех очках над зоной вылета.