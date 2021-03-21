Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Гол вратаря в последней атаке спас «Севилью» от поражения

21 Марта 2021, 00:59,

«Севилья» ухудшила свои шансы в борьбе за медали по итогам матча 28-го тура Ла Лиги против аутсайдера, «Вальядолида». Подопечные Хулена Лопетеги выглядели острее и чаще атаковали позиции неприятеля, но едва не проиграли со счетом 0:1, пропустив в основное время единственный гол с пенальти перед перерывом. Лучший шанс отыграться в концовке встречи упустил Люк де Йонг, пробивший головой в перекладину. И лишь на 90+4 минуте штурм ворот хозяев с попаданием в штангу завершился ударом в касание голкипера севильцев Яссина Буну - 1:1.

«Севилья» остается четвертой, ее соперник - в четырех очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Вальядолид 1:1 Севилья
(1:0) Орельяна Фабиан 44'    
    90' Буну Яссин (1:1)
Роберто Хименес Янко Саиди Хоакин Фернандес Эль-Ямик Джавад Олаза Лукас   53' Оскар Плано   84' (Бруно Гонсалес (   84') Роке Меса   52'   75' (Мичел Мигель (   75') Алькарас Рубен   75' (Сан Эметерио Феде (   75') Орельяна Фабиан   65'   84' (Перес Кике (   84') Вайссман Шон   84' (Кодро Кенан (   84') Гвардиола Серхи
Запасные: Рубио Вальдо Луис Перез Начо Мартинес Вилья Тони Масип Хорди Санчес Хавьер
Буну Яссин Навас Хесус   46' (Акунья Маркос (   46') Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Рекик Карим   67' (Де Йонг Люк (   67') Гудель Неманья   67' (Ракитич Иван (   67') Хордан Хоан   78' (Оскар Родригес (   78') Торрес Оливер   46' (Окампос Лукас (   46') Сусо Хесус Эн-Несири Юссеф Гомес Алехандро
Запасные: Эскудеро Серхио Мунир Эль-Хаддади Диас Хавьер Васкес Франко Ньяньон Жорис Серхи Гомес Вацлик Томаш
20 марта. Стадион "Хосе Сорилья".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Вальядолид
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