Гол вратаря в последней атаке спас «Севилью» от поражения

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21 Марта 2021, 00:59,
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«Севилья» ухудшила свои шансы в борьбе за медали по итогам матча 28-го тура Ла Лиги против аутсайдера, «Вальядолида». Подопечные Хулена Лопетеги выглядели острее и чаще атаковали позиции неприятеля, но едва не проиграли со счетом 0:1, пропустив в основное время единственный гол с пенальти перед перерывом. Лучший шанс отыграться в концовке встречи упустил Люк де Йонг, пробивший головой в перекладину. И лишь на 90+4 минуте штурм ворот хозяев с попаданием в штангу завершился ударом в касание голкипера севильцев Яссина Буну - 1:1.
«Севилья» остается четвертой, ее соперник - в четырех очках над зоной вылета.
Протокол игры
|Вальядолид
|1:1
|Севилья
|(1:0) Орельяна Фабиан 44'
|90' Буну Яссин (1:1)
Роберто Хименес • Янко Саиди • Хоакин Фернандес • Эль-Ямик Джавад • Олаза Лукас • 53'Оскар Плано 84' ( Бруно Гонсалес ( 84') • Роке Меса 52' 75' ( Мичел Мигель ( 75') • Алькарас Рубен 75' ( Сан Эметерио Феде ( 75') • Орельяна Фабиан 65' 84' ( Перес Кике ( 84') • Вайссман Шон 84' ( Кодро Кенан ( 84') • Гвардиола Серхи
Запасные: Рубио Вальдо • Луис Перез • Начо Мартинес • Вилья Тони • Масип Хорди • Санчес Хавьер
Буну Яссин • Навас Хесус 46' ( Акунья Маркос ( 46') • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Рекик Карим 67' ( Де Йонг Люк ( 67') • Гудель Неманья 67' ( Ракитич Иван ( 67') • Хордан Хоан 78' ( Оскар Родригес ( 78') • Торрес Оливер 46' ( Окампос Лукас ( 46') • Сусо Хесус • Эн-Несири Юссеф • Гомес Алехандро
Запасные: Эскудеро Серхио • Мунир Эль-Хаддади • Диас Хавьер • Васкес Франко • Ньяньон Жорис • Серхи Гомес • Вацлик Томаш
20 марта. Стадион "Хосе Сорилья".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Вальядолид