Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Зидан: «Многие не понимают, почему Бензема не вызывают в сборную, но для меня так лучше»

20 Марта 2021, 22:17,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Сельтой» со счётом 3:1 в игре чемпионата Испании высказался по поводу Карима Бензема. Француз находится в отличной форме – в прошедшем поединке он оформил дубль. Тем не менее, Дидье Дешам продолжает не вызывать Бензема в сборную Франции.

«Как мы можем понять, почему Бензема не вызывают в сборную? Этого многие не понимают. Но для меня как для тренера «Реала» так лучше», - приводит слова Зидана с послематчевой пресс-конференции Goal.com.

Напомним, Бензема не вызывают в сборную Франции после давнего скандала с шантажом Матьё Вальбуэна.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Сборная Франции, Зинедин Зидан, Карим Бензема
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Комментарии (1)
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0
Берг_111
20 Марта 2021, 22:50

Шантажист не нужен франсузам.

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