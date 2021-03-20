​Зидан: «Многие не понимают, почему Бензема не вызывают в сборную, но для меня так лучше»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Сельтой» со счётом 3:1 в игре чемпионата Испании высказался по поводу Карима Бензема. Француз находится в отличной форме – в прошедшем поединке он оформил дубль. Тем не менее, Дидье Дешам продолжает не вызывать Бензема в сборную Франции.

«Как мы можем понять, почему Бензема не вызывают в сборную? Этого многие не понимают. Но для меня как для тренера «Реала» так лучше», - приводит слова Зидана с послематчевой пресс-конференции Goal.com.

Напомним, Бензема не вызывают в сборную Франции после давнего скандала с шантажом Матьё Вальбуэна.