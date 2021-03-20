«Реал» был сильнее «Сельты»

В 28-м туре Ла Лиги «Реал» приехал в гости к «Сельте». Игра получилась примерно равной, а мадридцы лучше использовали свои моменты.

В первом тайме Тони Кроос ускорился и нашел в штрафной неприкрытого Карима Бензема, который тут же отправил мяч в дальний угол. Спустя 10 минут мадридцы запрессинговали соперника у линии штрафной, и Бензема легко удвоил счет. Под конец тайма уже оборона «Реала» подарила гол. После подачи со штрафного никто не мешал Санти Мине головой «кивнуть» в дальний угол. Лучший шанс изменить счет еще раз имел Яго Аспас, который в концовке со штрафного с 25 метров попал в штангу. Уже перед финальным свистком Бензема создал момент Марко Асенсио, который ударом в упор поставил точку.

«Реал» победил (3:1) и всего в трех очках от первого места.