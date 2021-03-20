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«Реал» был сильнее «Сельты»

20 Марта 2021, 20:08,

В 28-м туре Ла Лиги «Реал» приехал в гости к «Сельте». Игра получилась примерно равной, а мадридцы лучше использовали свои моменты.

Протокол игры  
Сельта 1:3 Реал Мадрид
    20' Бензема Карим (0:1)
    30' Бензема Карим (0:2)
(1:2) Мина Сантьяго 40'    
    90' Асенсио Марко (1:3)
Вильяр Иван Мальо Уго Араухо Нестор Мурильо Джейсон   84' (Пейнадо Франсиско (   84') Аарон Мартин Тапия Ренато   25' Браис Мендес   84' (Феррейра Факундо (   84') Денис Суарес   78' Нолито Агудо   71' (Солари Аугусто (   71'   85' Фонтан Хосе   90') Мина Сантьяго Аспас Яго
Запасные: Жунка Давид Айду Джозеф Васкес Кевин Баэса Мигель
Куртуа Тибо Васкес Лукас Варан Рафаэль Начо Игнасио   70' Менди Ферлан Каземиро Карлос Вальверде Федерико Кроос Тони   39'   71' (Асенсио Марко (   71') Модрич Лука   81' Бензема Карим Винисиус Жуниор   22'
Запасные: Альтубе Диего Родриго Марсело Виера Лунин Андрей Милитао Эдер Дуро Уго Иско Аларкон
20 марта. Стадион "Балаидос".

В первом тайме Тони Кроос ускорился и нашел в штрафной неприкрытого Карима Бензема, который тут же отправил мяч в дальний угол. Спустя 10 минут мадридцы запрессинговали соперника  у линии штрафной, и Бензема легко удвоил счет. Под конец тайма уже оборона «Реала» подарила гол. После подачи со штрафного никто не мешал Санти Мине головой «кивнуть» в дальний угол. Лучший шанс изменить счет еще раз имел Яго Аспас, который в концовке со штрафного с 25 метров попал в штангу. Уже перед финальным свистком Бензема создал момент Марко Асенсио, который ударом в упор поставил точку.

«Реал» победил (3:1) и всего в трех очках от первого места.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Сельта, Карим Бензема
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