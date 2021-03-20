​Бензема вышел на 4 место по голам за «Реал» в Ла Лиге

В субботу «Реал» проводит гостевой матч испанского чемпионата против «Сельты». В первом тайме команда Зинедина Зидана организовала два гола, причём автором обоих стал францзский форвард Карим Бензема.

Как сообщает в Twitter журналист, известный под псевдонимом MisterChip, Бензема сравнялся с Сантильяной. Со 186 голами они делят четвёртое место в списке бомбардиров «Реала» в рамках Ла Лиги за всю историю.

В тройке располагаются Альфредо ди Стефано (216 голов), Рауль (228 голов) и Криштиану Роналду (311 голов).

Карим Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.