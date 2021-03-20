Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Бензема вышел на 4 место по голам за «Реал» в Ла Лиге

20 Марта 2021, 19:53,

В субботу «Реал» проводит гостевой матч испанского чемпионата против «Сельты». В первом тайме команда Зинедина Зидана организовала два гола, причём автором обоих стал францзский форвард Карим Бензема.

Как сообщает в Twitter журналист, известный под псевдонимом MisterChip, Бензема сравнялся с Сантильяной. Со 186 голами они делят четвёртое место в списке бомбардиров «Реала» в рамках Ла Лиги за всю историю.

В тройке располагаются Альфредо ди Стефано (216 голов), Рауль (228 голов) и Криштиану Роналду (311 голов).

Карим Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола