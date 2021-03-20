​Бензема вышел на 4 место по голам за «Реал» в Ла Лиге

|
20 Марта 2021, 19:53,
|
|
В субботу «Реал» проводит гостевой матч испанского чемпионата против «Сельты». В первом тайме команда Зинедина Зидана организовала два гола, причём автором обоих стал францзский форвард Карим Бензема.
Как сообщает в Twitter журналист, известный под псевдонимом MisterChip, Бензема сравнялся с Сантильяной. Со 186 голами они делят четвёртое место в списке бомбардиров «Реала» в рамках Ла Лиги за всю историю.
В тройке располагаются Альфредо ди Стефано (216 голов), Рауль (228 голов) и Криштиану Роналду (311 голов).
Карим Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема