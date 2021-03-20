​Куман ответил на вопрос о Холанне

Наставник «Барселоны» Рональд Куман получил вопрос по поводу возможности подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«Холанн? Из уважения к его клубу мы не будем говорить о нём. О трансферах футболистов ходят разные слухи, но мне это не нравится. Я думаю только о завтрашнем матче и игроках, которые у нас есть. В ближайшие недели мы поговорим о том, что мы можем улучшить, но я не буду отвечать на вопросы по поводу футболистов, которых у нас нет», - высказался Куман на пресс-конференции.

В воскресенье, двадцать первого марта, «Барселона» проведёт гостевой матч против «Реала Сосьедад».