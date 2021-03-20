Куман: «Лапорта доверяет нашему тренерскому штабу»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман рассказал о недавнем разговоре с новым президентом клуба Жоаном Лапортой.

«После ответного поединка с «ПСЖ» (1:1) в Лиге чемпионов Лапорта сказал мне, что доверяет нашему тренерскому штабу. Нам нужно продолжать в том же духе. Если все пойдет хорошо, то наша работа будет продолжаться», - передает слова тренера Sport.es.

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» по сумме двух матчей со счетом 2:5 (1:4, 1:1).

В Примере «сине-гранатовые» занимают второе место после 27 туров. Каталонцы отстают от лидирующего «Атлетико» на четыре очка.