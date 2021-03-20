Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Куман: «Лапорта доверяет нашему тренерскому штабу»

20 Марта 2021, 16:49,

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман рассказал о недавнем разговоре с новым президентом клуба Жоаном Лапортой.

«После ответного поединка с «ПСЖ» (1:1) в Лиге чемпионов Лапорта сказал мне, что доверяет нашему тренерскому штабу. Нам нужно продолжать в том же духе. Если все пойдет хорошо, то наша работа будет продолжаться», - передает слова тренера Sport.es.

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» по сумме двух матчей со счетом 2:5 (1:4, 1:1).

В Примере «сине-гранатовые» занимают второе место после 27 туров. Каталонцы отстают от лидирующего «Атлетико» на четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман, Жоан Лапорта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола